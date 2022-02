Astronomia: anche le stelle morenti possono formare pianeti

MeteoWeb

Gli astronomi hanno realizzato un catalogo di tutte le stelle binarie galattiche conosciute caratterizzate da enormi dischi di gas e polvere simili ai dischi protoplanetari che circondano giovani stelle.

“Pianeti come la Terra e tutti gli altri pianeti del nostro Sistema Solare si sono formati non molto tempo dopo il Sole,” hanno affermato Jacques Kluska del KU Leuven Institute of Astronomy e colleghi. “Il nostro Sole ha iniziato a bruciare 4,6 miliardi di anni fa e, nei successivi milioni di anni, la materia intorno a esso si è aggregata in protopianeti“.

“La nascita dei pianeti in quel disco protoplanetario, una gigantesca frittella fatta di polvere e gas, per così dire, con il Sole al centro, spiega perché orbitano tutti sullo stesso piano. Tali dischi di polvere e gas, però non devono necessariamente circondare solo le stelle appena nate“: secondo gli studiosi, infatti, “possono anche svilupparsi indipendentemente dalla formazione stellare, ad esempio attorno a stelle binarie di cui una sta morendo (le stelle binarie sono due stelle che orbitano l’una intorno all’altra, chiamate anche sistema binario)“.

Nella nuova ricerca, Kluska e i coautori hanno identificato 85 stelle binarie di questo tipo con dischi massicci.

“Nel 10% delle stelle binarie evolute con dischi che abbiamo studiato, abbiamo osservato una grande cavità nel disco,” ha evidenziato Kluska. “Ciò indica che qualcosa sta fluttuando lì intorno, qualcosa che ha raccolto tutta la materia nell’area della cavità“.

“Abbiamo anche rilevato che gli elementi pesanti come il ferro erano molto scarsi sulla superficie della stella morente,” ha aggiunto. “Questa osservazione porta a sospettare che le particelle di polvere ricche di questi elementi siano state intrappolate da un pianeta“.

“La conferma o la confutazione di questo modo straordinario di formazione dei pianeti sarà un test senza precedenti per le teorie attuali,” ha affermato il professor Hans Van Winckel, capo del KU Leuven Institute of Astronomy.

Lo studio del team è stato pubblicato su rivista Astronomy & Astrophysics.