Aumenta il bilancio dei morti causati dalla tempesta Eunice: 16 vittime, quasi tutte colpite in auto da alberi sradicati

E’ di 16 morti il ​​bilancio delle vittime provocate dalle conseguenze della tempesta Eunice, che si è abbattuta su Irlanda , Regno Unito e nord Europa. I danni sono innumerevoli: i forti venti hanno interrotto linee elettriche e ferroviarie, hanno danneggiato edifici e sono stati annullati voli, treni e traghetti. Le vittime sono state registrate nei Paesi Bassi, in Polonia, in Germania, in Belgio e in Irlanda, nella maggior parte dei casi a causa di alberi caduti sulle auto nelle quali si trovavano. Una raffica di vento record, di 196 km orari, è stata registrata sull’isola di Wight, mentre in Bretagna si sono viste onde di altezza superiore ai 9 metri.