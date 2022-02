Cambiamenti climatici: previsto un aumento del 26% delle perdite annuali per inondazioni negli Stati Uniti entro il 2050

MeteoWeb

La mappatura del rischio di inondazioni è essenziale nella gestione del rischio per condurre un’analisi costi-benefici per le azioni sui cambiamenti climatici o per stimare la fattibilità di nuovi sviluppi. Tuttavia, i modelli tipici utilizzati per scopi normativi o commerciali si basano su dati storici e non riescono a cogliere il cambiamento climatico previsto. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, il cambiamento climatico potrebbe portare ad un aumento del 26,4% delle perdite annuali per inondazioni negli Stati Uniti entro il 2050, il cui costo sarà sostenuto in modo sproporzionato dalle comunità svantaggiate.

Utilizzando tecniche di modellazione avanzate, dati di asset a livello di proprietà e proiezioni climatiche, Oliver Wing e colleghi hanno sviluppato una stima completa, ad alta risoluzione e lungimirante del rischio di inondazioni negli Stati Uniti. Gli autori stimano che le perdite annuali nazionali per le inondazioni attualmente sono in media 32,1 miliardi di dollari USA e si prevede che aumenteranno del 26,4% fino a 40,6 miliardi di dollari entro il 2050.

Al momento, i rischi si rivelano essere sostenuti dalle comunità più povere con una popolazione bianca proporzionalmente più numerosa. I futuri aumenti del rischio di inondazioni, tuttavia, avranno un impatto maggiore sulle comunità afroamericane sulle coste dell’Atlantico e del Golfo. Oltre al cambiamento climatico, il cambiamento demografico previsto potrebbe anche causare un forte aumento del rischio di inondazioni.

Gli autori concludono che questi risultati mostrano il rischio di inondazioni affrontato dagli Stati Uniti a causa del cambiamento climatico, evidenziando la necessità di adattamento a questo rischio e sforzi di mitigazione per prevenire ulteriori perdite.