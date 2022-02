L’aurora boreale si spinge molto a sud: spettacolo in Inghilterra, inizia una lunga notte di passione per l’Europa – FOTO

MeteoWeb

Nel weekend, la Terra entrerà in un flusso di vento solare, generato da un buco coronale nell’atmosfera della nostra stella. Una tempesta geomagnetica classe G1 (di livello debole, su una scala che va da 1 a 5, ma comunque in grado di interferire nelle comunicazioni radio) è dunque possibile il 5 o 6 febbraio. Nei prossimi 2 giorni, saranno possibili aurore molto luminose nel cielo artico.

Intanto lo spettacolo è già iniziato e questa sera si è spinto molto a sud in Europa, fino all’Irlanda del Nord e all’Inghilterra, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Bellissime aurore sono state osservate anche in Scozia e Norvegia. È solo l’inizio di una notte che per tutti gli appassionati sarà davvero spettacolare.

Solitamente, le aurore danzano nel cielo quando molte particelle ad alta energia provenienti dal sole (chiamate vento solare) raggiungono la Terra. Le luci colorate dell’aurora derivano dalle collisioni tra le particelle elettricamente cariche del sole e i gas nell’atmosfera terrestre, come azoto e ossigeno. Il campo magnetico della Terra solitamente devia queste particelle cariche provenienti dal sole, ma il campo è più debole ai poli del pianeta. Quindi, alcune particelle riescono ad attraversarlo, producendo le Aurore Boreali vicino al Polo Nord e le Aurore Australi vicino al Polo Sud.

L’attività dell’aurora boreale è più comune durante il picco del ciclo di 11 anni delle macchie solari. Nel 2012, un’enorme espulsione di massa coronale che avrebbe potuto decimare le nostre apparecchiature elettroniche ha mancato di poco la Terra. L’evento è stato paragonabile all’Evento di Carrington del 1859, quando gli operatori dei telegrafi soffrirono shock elettrici e dai tralicci esplosero scintille. Si dice che l’aurora fu così luminosa durante l’evento da poter leggere in piena notte solo grazie alla sua luce. In quel caso l’aurora boreale fu visibile a latitudini altamente inusuali, che includevano località come Roma, Giamaica, Hawaii e Cuba.