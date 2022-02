Bassetti: “lanciamo via l’obbligo delle mascherine all’aperto, torniamo alla vita che abbiamo sempre fatto prima del Covid”

MeteoWeb

“Oggi finalmente lanciamo via l’obbligo delle mascherine all’aperto nell’attesa di farlo presto anche al chiuso. Gli ospedali non sono più in affanno per il Covid e si vede una luce all’orizzonte sempre più forte. Torniamo alla vita che abbiamo sempre fatto prima del Covid“: è quanto ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che in un post su Facebook ha commentato la fine dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione in luoghi aperti non affollati.

“Siamo protetti per oltre il 90% dalle forme gravi grazie alle vaccinazioni e alla guarigione. Oggi essere positivo al Covid (per chi è protetto) equivale, nella stragrande maggioranza dei casi, a una forma influenzale. Finiamola di pensare alla positività Covid come l’anticamera del patibolo. I vaccini hanno depotenziato gli effetti gravi di questo virus. Bisogna tornare a uscire a cena, a viaggiare, a divertirsi, a ballare e a pensare al futuro in maniera positiva. Viva la vita!” ha concluso l’infettivologo.