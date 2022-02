Bill Gates: “i rischi del Covid si sono drammaticamente ridotti ma arriverà un’altra pandemia”

MeteoWeb

Bill Gates ha affermato che i rischi di malattia grave da Covid-19 si sono “drammaticamente ridotti”, ma un’altra pandemia è quasi certa. Parlando con Hadley Gamble della CNBC alla Munich Security Conference, Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation, ha affermato che una potenziale nuova pandemia deriverebbe probabilmente da un patogeno diverso da quello della famiglia coronavirus. Ma ha aggiunto che i progressi nella tecnologia medica dovrebbero aiutare il mondo a fare un lavoro migliore per combatterlo, se gli investimenti vengono fatti ora.

“Avremo un’altra pandemia. Sarà un agente patogeno diverso la prossima volta“, ha detto Gates. A due anni dall’inizio della pandemia di coronavirus, Gates ha affermato che gli effetti peggiori sono svaniti poiché enormi fasce della popolazione globale hanno acquisito un certo livello di immunità. La sua gravità è diminuita anche con la variante Omicron.

Tuttavia, Gates ha affermato che in molte località ciò è dovuto al virus stesso, che crea un livello di immunità e ha “fatto un lavoro migliore nel raggiungere la popolazione mondiale rispetto a quello che abbiamo fatto con i vaccini”. “La possibilità di una malattia grave, che è principalmente associata all’essere anziani e all’obesità o al diabete… tali rischi sono ora drasticamente ridotti a causa dell’esposizione all’infezione“, ha affermato.

Gates ha detto, inoltre, che è già “troppo tardi” per raggiungere l’obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro la metà del 2022. Attualmente il 61,9% della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid.

Gates ha aggiunto che il mondo dovrebbe muoversi più velocemente in futuro per sviluppare e distribuire vaccini, invitando i governi a investire ora. “La prossima volta che dovremo provare a farlo, invece di due anni, dovremmo farlo in sei mesi“, ha detto Gates, aggiungendo che le piattaforme standardizzate, inclusa la tecnologia dell’RNA messaggero (mRNA), lo renderebbero possibile. “Il costo per essere pronti per la prossima pandemia non è così grande. Non è come il cambiamento climatico. Se siamo razionali, sì, la prossima volta lo raggiungeremo presto”.

Gates, attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation, ha collaborato con il Wellcome Trust del Regno Unito per donare 300 milioni di dollari alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), che ha contribuito a formare il programma Covax per fornire vaccini ai Paesi a basso e medio reddito. Il CEPI mira a raccogliere 3,5 miliardi di dollari nel tentativo di ridurre il tempo necessario per sviluppare un nuovo vaccino a soli 100 giorni.