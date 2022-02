Bimbo intrappolato in un pozzo da 2 giorni: corsa contro il tempo in Afghanistan per salvare Haidar

MeteoWeb

Dopo la tragedia avvenuta pochi giorni fa in Marocco, ora è corsa contro il tempo in Afghanistan per salvare un bambino di 9 anni intrappolato da quasi 2 giorni in un pozzo, in un villaggio nel Sud del Paese.

Le operazioni di scavo e soccorso sono in atto nel villaggio di Shokak, nella provincia di Zabul.

Il bambino si chiama Haidar ed è rimasto intrappolato a circa 10 metri di profondità, in un pozzo profondo in tutto 25 metri.