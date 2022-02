Bologna: sangue di persone non vaccinate per bimbo, accolto il ricorso dell’ospedale

MeteoWeb

Nonostante il veto posto dalla famiglia che ‘pretendeva’ per il piccolo sangue di persone non vaccinate, il bambino sarà operato: lo ha deciso il giudice tutelare di Modena in seguito al ricorso – accolto – presentato dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Il piccolo cardiopatico ha necessità di essere operato e potrebbero rendersi necessarie trasfusioni di sangue. Con la decisione, il giudice ha ritenuto che ci siano le condizioni di assoluta sicurezza nel sangue fornito dall’ospedale.