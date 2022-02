Brasile flagellato dal maltempo: Petropolis in ginocchio dopo nuove inondazioni, il bilancio delle vittime sale a 117 [FOTO]

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo ha provocato ulteriori inondazioni nella città brasiliana di Petropolis, già in ginocchio per la violenta tempesta dei giorni scorsi in cui hanno perso la vita almeno 117 persone.

Le squadre di soccorso, in cerca dei dispersi, sono state costrette a sospendere temporaneamente le operazioni a causa del rischio di nuove frane.

“In un’ora sono stati registrati 60,54 mm” di pioggia, ha reso noto la Protezione civile, che aveva precedentemente evacuato diverse aree della regione in vista dell’arrivo della nuova perturbazione.

Secondo l’ultimo bilancio ufficiale, i dispersi sarebbero oltre un centinaio: si teme che molti siano sepolti nel fango, nella città incastonata tra le montagne sopra la città di Rio de Janeiro.

Il governatore di Rio de Janeiro Claudio Castro ha dichiarato che quasi 400 persone sono rimaste senza casa.