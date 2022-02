Caccia a squalo bianco “lungo almeno 3 metri” nelle acque di Sydney: ha ucciso un uomo a Little Bay, “c’era sangue dappertutto” [FOTO]

MeteoWeb

E’ caccia, nelle acque di Sydney, a un enorme squalo bianco che ieri pomeriggio ha ucciso un uomo mentre nuotava davanti alla spiaggia di Little Bay.

Secondo quanto riporta la BBC, quasi tutte le spiagge della metropoli sono state chiuse al pubblico dopo l’attacco, il primo mortale nella zona in 59 anni. Le autorità stanno cercando di individuare l’esemplare con l’aiuto di elicotteri e droni. Partecipano alle ricerche anche surfisti a bordo di moto d’acqua.

Gli esperti del governo statale hanno stimato, sulla base di immagini catturate da testimoni, che si tratta di uno squalo bianco di “almeno tre metri” di lunghezza.

La vittima, che nuotava con una muta nera, ha riportato “lesioni catastrofiche“, morendo poco dopo. Testimoni inorriditi hanno riferito di avere visto lo squalo trascinare l’uomo sott’acqua. La polizia ha poi rinvenuto resti umani nell’acqua nelle vicinanze e metà di una muta strappata.

Un pescatore che si trovava sugli scogli a poca distanza ha descritto il predatore come uno squalo bianco di dimensioni eccezionali.

“Un uomo stava nuotando e uno squalo è arrivato e lo ha attaccato verticalmente,” ha dichiarato il testimone Kris Linto al canale di notizie Nine. “Abbiamo sentito un urlo e ci siamo girati, sembrava che un’auto fosse atterrata in acqua, un grande tonfo, poi lo squalo ha masticato il corpo e c’era sangue dappertutto“.