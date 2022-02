Calabria, enorme frana nel Vibonese: sprofondano migliaia di metri cubi da una provinciale a San Calogero – FOTO

MeteoWeb

Una enorme frana sta interessando il paese di San Calogero, nel Vibonese, in località Lirda. Stanno sprofondano migliaia di metri cubi di asfalto della strada provinciale che si innesta sulla Statale 18 che conduce a nord verso Vibo Valentia e a sud verso Rosarno. Le immagini della gallery scorrevole in alto mostrano guardrail in equilibrio sul vuoto, tubature spezzate, complessi rurali trasformati in ruderi, lampioni piegati tra le macerie. Una famiglia è stata evacuata per precauzione dalla propria abitazione a causa del cedimento di parte della piazza.

Per far fronte all’emergenza, è stato convocato il Centro operativo comunale ed un tavolo tecnico in Prefettura: allertati la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri. La stessa zona era già stata interessata da una frana nel 2018.