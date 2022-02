Meteo, ennesima giornata di caldo anomalo al Nord: +21°C a La Spezia, +20°C a Milano, Genova e Parma

MeteoWeb

Mentre il Sud fa i conti con gli effetti di un nucleo freddo e instabile, al Nord le temperature sono in aumento ed è l’ennesima giornata di caldo anomalo in questo inverno. In Pianura Padana, infatti, si toccano punte di +20°C; +21°C in Liguria.

Tra i valori più rilevanti registrati finora, segnaliamo: +21°C a La Spezia, Chiavari, Lavagna; +20°C a Milano, Crema, Genova, Parma; +19°C a Lodi; +18°C a Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia, Como, Padova, Vicenza, Piacenza, Ferrara, Savona, Susa, Mondovì; +17°C a Torino, Vercelli, Domodossola, Verona, Trento, Pordenone, Ventimiglia, Imperia, Sondrio, Bologna, Modena, Reggio Emilia; +16°C a Bolzano, Alessandria, Asti, Novara, Biella.