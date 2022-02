Meteo, le tempeste di vento in Europa provocano un caldo eccezionale sull’Italia: +24°C in Piemonte e Valle d’Aosta e +20°C in Emilia [DATI]

MeteoWeb

La tempesta Dudley sta provocando distruzione nell’Europa centro-settentrionale, sferzata da venti da uragano dal Regno Unito alla Polonia. La tempesta sta avendo effetti indirettamente anche sul nostro Paese, dove si registra un’anomalia termica eccezionale per questo periodo dell’anno. Mentre Dudley spazza Belgio, Paesi Bassi, Germania settentrionale, Polonia settentrionale, Danimarca e Svezia meridionale con venti occidentali da uragano, il forte vento determina Foehn sull’Italia centrale e nordoccidentale, soprattutto sottovento ad Alpi e Appennino.

Le temperature, così, raggiungono valori tipici di maggio in tutto il Centro-Nord, soprattutto Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia e Marche. Si registrano picchi di +24°C in Valle d’Aosta e Piemonte, +20°C in Emilia e +19°C nelle Marche e in Lombardia.

Tra le temperature più rilevanti registrate finora, segnaliamo: +24°C ad Avigliana, Roccaforte Mondovì, Paesana, Brossasco, Boves, Verrès, +23°C a Domodossola, Borgone Susa, +22°C a Demonte, +21°C a Saint Vincent, +20°C a Aosta, Jovençan, Coazze, Barge, Pievepelago, +19°C a Macerata, Jesi, Stefanago, Sant’Eusebio di Fortunago, Villa Minozzo, Camporella, +18°C a Ancona, Bettola, Bobbio, Carpineti, +17°C a Como, Vigevano, +16°C a Milano, Bergamo, Varese, Monza.