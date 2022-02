Meteo, caldo primaverile al Sud: punte di +24°C in Sardegna e +22° in Sicilia

MeteoWeb

Le temperature sono in aumento oggi al Sud e sulle isole maggiori, tanto che in Sardegna si toccano punte di +24°C e in Sicilia di +22°C. È una giornata dal clima primaverile, dunque, sulle regioni meridionali mentre a Roma si registrano +16°C.

Tra le temperature più rilevanti, segnaliamo: +24°C a Castiadas, +22°C a Palermo, Carbonia, +21°C a Cagliari, Feroleto della Chiesa, +20°C a Catania, Siracusa, Augusta, Misilmeri, Oristano, Iglesias, Platì, +19°C a Castrovillari, Castellammare del Golfo, Partinico, +18°C a Bari, Manfredonia, Cosenza, Gela, +17°C a Reggio Calabria, Foggia, Trapani.