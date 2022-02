Campi Flegrei, il bollettino INGV: nel mese di gennaio registrati 260 terremoti

MeteoWeb

L’aggiornamento sui Campi Flegrei, dal bollettino di sorveglianza di gennaio 2022 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia da il punto sull’attività della zona campana nell’ultimo mese.

I Campi Flegrei – scrive l’INGV – mostrano un’attività legata all’attuale fase del bradisismo iniziata alla fine del 2005. La velocità media di sollevamento misurata negli ultimi mesi è di circa 13±2 mm/mese e il sollevamento ha raggiunto un valore di circa 90 cm a partire da novembre 2005; nel mese di gennaio sono stati registrati 260 terremoti con una magnitudo massima pari a 2.5±0.3; i parametri geochimici confermano i trend pluriennali di riscaldamento e pressurizzazione del sistema idrotermale.

Sulla base delle informazioni di tutti i sistemi di monitoraggio non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine, conclude la note INGV. Il livello di allerta per i Campi Flegrei è confermato in “Giallo”. Ecco il testo del bollettino mensile: