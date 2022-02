Caro carburante, approvvigionamenti a rischio: blocchi e circolazione in pericolo soprattutto in Meridione

MeteoWeb

“La situazione che si sta determinando a seguito dell’aumento delle tariffe dell’energia elettrica e del rincaro dei carburanti sta diventando preoccupante anche in relazione alle proteste degli autotrasportatori“. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga. “C’è il rischio di possibili blocchi di approvvigionamento e di circolazione delle merci, in particolar modo nelle Regioni del Mezzogiorno. Per questo motivo – conclude Fedriga – chiediamo che il Governo attivi al più presto su questi temi un tavolo di confronto con le Regioni coinvolte“.

E oggi la protesta degli autotrasportatori contro il caro-carburante è arrivata a Palermo. Una decina di mezzi pesanti stazionano nei pressi dell’ingresso al molo Santa Lucia, mentre altri tir sono fermi lungo la strada che costeggia il porto e conduce poi al varco Cristoforo Colombo. La situazione è monitorata dalle forze dell’ordine. La protesta degli autotrasportatori è partita alcuni giorni fa a Catania: epicentro il casello autostradale di San Gregorio. Sugli scaffali dei supermercati iniziare a scarseggiare i prodotti dell’ortofrutta, mentre oggi si registrano le prime file ai distributori di carburante.