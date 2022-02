Guerra Ucraina, feroce battaglia per entrare a Chernobyl: “i russi vogliono colpire gli impianti di stoccaggio delle scorie, sarebbe catastrofe per tutta l’Europa”

MeteoWeb

Combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl: lo riferisce un consigliere del ministero dell’Interno di Kiev citato da Nbc. Secondo le prime frammentarie informazioni, i soldati russi sono entrati nella Zona di esclusione (Aes) attorno alla centrale nucleare di Chernobyl, dopo essere entrati in Ucraina dal vicino territorio bielorusso: scontri sono in corso con le forze armate ucraine che controllano i depositi di scorie radioattive. Lo ha fatto sapere su Facebook Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno di Kiev. “La Guardia nazionale ucraina sta opponendo una forte resistenza“, ha aggiunto precisando che gli impianti di stoccaggio delle scorie sono attualmente intatti, anche se a rischio di essere distrutti.

“Le forze di occupazione russe stanno cercando di impadronirsi della Centrale nucleare di Chernobyl. I nostri combattenti stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta. L’ho segnalato alla premier svedese Magdalena Andersson. Questa è una dichiarazione di guerra contro l’intera Europa“. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Twitter.

“Nella centrale nucleare di Chernobyl ci sono depositi a bassa emissione di radiazioni. Spero che la notizia della distruzione degli impianti di stoccaggio riguardi questi“. Lo dice a LaPresse l’esperto di nucleare Maurizio Martellini, professore associato di Fisica all’università dell’Insubria. “Ma se ad essere danneggiato, anche solo fessurato, è stato il ‘sarcofago’ – la massiccia struttura in acciaio e cemento che copre il reattore nucleare numero 4 – allora sarebbe un crimine contro l’umanità. Quelle scorie, anche a distanza di anni, emettono radiazioni altissime ed estremamente pericolose“.