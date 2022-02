Ciclone Batsirai: allarme rosso a La Reunion, “non uscite di casa”

MeteoWeb

Allerta rossa nell’isola di La Reunion, dipartimento francese nell’Oceano Indiano, per il passaggio del ciclone Batsirai, previsto perle prossime ore.

Il fenomeno, descritto come “intenso” dalla Prefettura, sta al momento generando venti e piogge a 285 km a nord della costa.

Il sistema di bassa pressione dovrebbe passare vicino a La Reunion intorno alle 4 ora locale di giovedì, a una distanza compresa tra 120 e 200 km a Nord dell’isola. Previsti vento, pioggia e forti mareggiate. La popolazione è stata invitata a rimanere al riparo a partire dalle 19 locali e a non uscire in nessun caso.

Vietata la circolazione, ad eccezione dei servizi di emergenza e quelli necessari alla gestione delle crisi.

L’ultimo passaggio di un ciclone vicino a Reunion risale a Marzo 2018.