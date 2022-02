Meteo, ciclone Batsirai sulle Mauritius: forti piogge e venti fino a 150km/h, migliaia di case senza elettricità – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nell’Oceano Indiano, si è formato il ciclone tropicale Batsirai, che si è già abbattuto sulle Mauritius e ora punta La Reunion e il Madagascar, che ancora deve riprendersi dai danni provocati dalla tempesta tropicale Ana.

Batsirai ha portato forti piogge e venti di circa 120km/h, con il picco di 151km/h registrato a Port Louis, capitale delle Mauritius. Le forti raffiche di vento hanno fatto cadere gli alberi sulle linee elettriche, distruggendo anche la rete telefonica. Il ciclone ha lasciato senza elettricità almeno 7.500 case, mentre i trasporti pubblici sono stati sospesi, i trasporti aerei e marittimi interrotti e i negozi e gli istituti bancari sono rimasti chiusi.

Il servizio meteorologico delle Mauritius ha annunciato che il ciclone persisterà fino a sera inoltrata. L’isola francese La Reunion, che si trova circa 230 chilometri a sud-ovest da Mauritius, è in allerta rossa per il passaggio del ciclone durante la notte. Batsirai segue la tempesta tropicale Ana, che la scorsa settimana ha provocato la morte di 86 persone in Mozambico, Madagascar e Malawi.