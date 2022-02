Clima, nuovo report NASA-NOAA lancia l’allarme: il livello del mare salirà di 30 cm entro il 2050

MeteoWeb

Le inondazioni costiere aumenteranno in modo significativo nei prossimi 30 anni a causa dell’innalzamento del livello del mare, secondo un nuovo report di una task force che include la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e altre agenzie federali.

Intitolato “Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States“, il rapporto ha concluso che il livello del mare lungo le coste degli Stati Uniti aumenterà in media da 25 a 30 cm al di sopra dei livelli odierni entro il 2050.

Il rapporto – un aggiornamento di un documento del 2017 – prevede il livello del mare fino al 2150 e, per la prima volta, offre proiezioni a breve termine per i prossimi 30 anni. Le agenzie a livello federale, statale e locale utilizzano questi rapporti per aggiornare i loro piani, per anticipare e affrontare gli effetti dell’innalzamento del livello del mare.

“Questo rapporto supporta studi precedenti e conferma ciò che sappiamo da tempo: il livello del mare continua a salire a un ritmo allarmante, mettendo in pericolo le comunità in tutto il mondo. La scienza è indiscutibile ed è necessaria un’azione urgente per mitigare una crisi climatica che è ben avviata,” ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson.

La task force ha sviluppato le proiezioni a breve termine dell’innalzamento del livello del mare grazie ad una migliore comprensione del modo in cui alcuni processi che contribuiscono all’innalzamento dei mari (come lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali, nonché le complesse interazioni tra oceano, terra e ghiaccio) influenzeranno l’altezza dell’oceano.

L’Interagency Sea Level Rise Task Force ha previsto un aumento della frequenza e dell’intensità delle inondazioni costiere dovute all’alta marea, a causa dell’innalzamento del livello del mare. Ha rilevato inoltre che se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, le temperature globali diventeranno più alte, portando a una maggiore probabilità che l’innalzamento del livello del mare entro la fine del secolo superi le proiezioni nell’aggiornamento del 2022.

“Questo è un campanello d’allarme globale e fornisce agli americani le informazioni necessarie per agire ora per gestire al meglio il futuro,” ha affermato l’amministratore della NOAA Rick Spinrad. “Questi dati aggiornati possono fornire informazioni alle comunità costiere e altri sulle vulnerabilità attuali e future di fronte ai cambiamenti climatici e aiutarli a prendere decisioni intelligenti per mantenere le persone e le proprietà al sicuro a lungo termine“.