Collirio antinfiammatorio ritirato dalle farmacie, contiene microcristalli: l’avviso del Ministero della Salute

L’AIFA, con apposito provvedimento, ha ordinato il ritiro di un lotto di un collirio del medicinale Verkazia. Nello specifico, si tratta del lotto n. 9N20H del medicinale Verkazia 1 mg/ml collirio emulsione con scadenza 09/2023, AIC n. 046918049. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto a seguito della comunicazione da parte della ditta SANTEN ITALY SRL concernente possibile rischio di formazione microcristalli del principio attivo in confezioni del medicinale, ed ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006. Verkazia è un farmaco a base del principio attivo Ciclosporina, appartenente alla categoria degli Oftalmologici e nello specifico Altri oftalmologici. E’ commercializzato in Italia dall’azienda SANTEN ITALY SRL con sede in Piazza Sigmund Freud, 1a Milano.