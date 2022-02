Comunicazioni satellitari in orbita bassa: OneWeb e Telespazio firmano accordo di partnership per la distribuzione dei servizi in Europa

MeteoWeb

OneWeb, la società per le comunicazioni satellitari in orbita bassa, e Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), hanno firmato un accordo di partnership per la distribuzione dei servizi OneWeb in Europa a clienti commerciali e istituzionali.

Questo accordo conferma la collaborazione in essere tra OneWeb e Telespazio, basata finora sulle strutture e i servizi di hosting forniti presso i teleporti di Telespazio per le gateway di OneWeb in Europa e America Latina.

Telespazio è una società dinamica e in crescita nel settore dei servizi di comunicazioni satellitari per clienti commerciali e istituzionali in Europa e nel mondo. Il nuovo contratto è stato siglato da Telespazio France, la controllata di Telespazio con sede a Tolosa.

Nell’ambito del gruppo Telespazio, la controllata francese si è aggiudicata negli anni importanti contratti per fornire servizi di telecomunicazioni al governo francese, al ministero della Difesa e ad altri dipartimenti governativi che supportano utenti impegnati in missioni critiche.

OneWeb e Telespazio France si impegneranno a soddisfare le aspettative dei clienti in termini di qualità e prestazioni dei servizi offerti, per consentire nuove modalità di utilizzo, maggiore mobilità e flessibilità agli utenti finali. La partnership migliorerà ulteriormente l’elevato throughput e la bassa latenza offerta da Telespazio France e contribuirà a soddisfare le richieste e le aspettative dei clienti dell’azienda.

OneWeb dispone di un’ampia rete progettata per garantire copertura globale, in grado di colmare il digital divide e offrire comunicazioni sicure nelle aree meno servite. La società beneficerà dell’esperienza e delle eccezionali capacità di Telespazio France per garantire a un’ampia base di clienti i suoi innovativi servizi di comunicazioni satellitari ad orbita bassa.

Dylan Browne, responsabile Government Services di OneWeb, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi della partnership con Telespazio France, società che dispone di una eccezionale esperienza. Non vediamo l’ora di presentare servizi insieme a partire dal prossimo anno“.

Jean-Marc Gardin, CEO di Telespazio France, ha commentato: “Siamo davvero orgogliosi di collaborare con OneWeb. Inoltre, ci sentiamo come se stessimo compiendo un nuovo e innovativo passo in avanti nel settore dei servizi di comunicazione satellitare. Crediamo che il rapporto tra l’umanità e lo spazio sia essenziale per la nostra vita sulla Terra, e che questa partnership sia pienamente in linea con questi valori e questa visione”.