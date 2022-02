Dal Canada all’Europa, si moltiplicano i “convogli della libertà” contro obblighi e passaporti vaccinali: Parigi assediata – LIVE

MeteoWeb

La protesta guidata dai camionisti contro le più stringenti misure sanitarie anti-Covid in Canada (obbligo vaccinale e passaporto vaccinale) ha ispirato movimenti simili anche in Europa e Nuova Zelanda. Mentre il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha affermato di avere “tutte le opzioni sul tavolo” per porre fine al blocco dei valichi di frontiera tra Stati Uniti e Canada, e migliaia di altri veicoli sono diretti a Parigi, ecco un panorama globale.

IL “CONVOGLIO DELLA LIBERTA'” CANADESE – Il battezzato canadese “Freedom Convoy” è iniziato a fine gennaio nell’ovest del Paese, a seguito della rabbia dei camionisti che hanno dovuto essere vaccinati contro il covid-19, testati o isolati per attraversare il confine tra gli Stati Uniti Stati e Canada. Migliaia di camionisti supportati da folle di cittadini che li sostengono nelle strade di tutto il Paese, incitandoli al loro passaggio, ha bloccato il centro della capitale canadese, Ottawa, in una protesta che ha determinato persino la fuga del premier “in località segreta“. Si è trattato di un vero e proprio assedio al punto che le autorità hanno dichiarato lo “stato d’emergenza“. Il movimento e’ diventato una protesta molto più ampia contro le normative sanitarie contro la pandemia e, allo stesso modo, il governo Trudeau. Centinaia di veicoli sono ancora parcheggiati a Parliament Hill, sotto gli uffici di Trudeau. Nell’ultima settimana hanno bloccato tre importanti valichi di frontiera con gli Stati Uniti, tra cui l’Ambassador Bridge di Detroit, utilizzato quotidianamente da oltre 40mila viaggiatori e camion con merci del valore medio di 323 milioni di dollari. Ciò ha causato un caos particolare nell’economia. La provincia dell’Ontario, epicentro delle proteste, venerdì ha dichiarato lo stato di emergenza e Trudeau ha sottolineato che “è tutto sul tavolo perché questa attività illegale deve essere fermata“. Il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ha chiesto al Canada di utilizzare i “poteri federali” per porre rimedio alla situazione. Un tribunale canadese ha emesso un’ingiunzione per porre fine alla protesta dei camionisti contro il vaccino obbligatorio che sta bloccando un collegamento vitale con gli Stati Uniti. Il giudice capo della Corte superiore di giustizia dell’Ontario ha affermato che l’ingiunzione entrerà in vigore alle 19:00 ora locale (mezzanotte GMT) di venerdì. L’Ambassador Bridge, che collega la città di Windsor, in Ontario, con Detroit, nel Michigan, è bloccato da cinque giorni. Le proteste dei camionisti contro le restrizioni anti-Covid sono in corso anche ad altri valichi di frontiera e nella capitale canadese Ottawa. L’ingiunzione era stata richiesta dalla città di Windsor e dalla Automotive Parts Manufacturers’ Association, ma qualche ora dopo l’ingiunzione del giudice che ha ordinato ai manifestanti di sgomberare l’Ambassador Bridge tra il Canada e gli Stati Uniti centinaia di persone – tra le quali famiglie con bambini – stavano a ancora protestando contro le misure anti-Covid imposte dal governo di Ottawa. Il premier canadese Justin Trudeau ha assicurato il presidente americano Joe Biden che avrebbe risolto in tempi brevi una crisi che sta costando al commercio tra i due Paesi oltre 300 milioni di dollari al giorno. Ma nonostante l’ingiunzione sia entrata in vigore alle 19 ore locali, all’1.30 del mattino c’erano ancora manifestanti sul ponte, il principale corridoio di traffico tra Canada e Usa. Molti sventolavano la bandiera canadese, altri hanno sparato fuochi d’artificio. Gli agenti di polizia, dispiegati in un parcheggio vicino all’ingresso dell’Ambassador Bridge, hanno distribuito volantini sulle multe che rischiano dall’entrata in vigore dello stato d’emergenza proclamato in Ontario.

FRANCIA – Migliaia di veicoli si stavano avvicinando a Parigi in convogli provenienti da tutta la Francia, con molti partecipanti che sperano di bloccare la capitale per protestare contro le regole di vaccinazione anti-Covid e altre restrizioni sanitarie. I manifestanti francesi sono partiti da città come Bayonne, Perpignan e Lione, e hanno un grande consenso nel Paese alimentato lungo le strade e sui canali social da cittadini contrari al persistere di chiusure, restrizioni, obblighi e divieti dopo due anni dall’inizio della pandemia. La polizia di Parigi ha cercato di fermare le manifestazioni, sostenendo che avrebbe vietato i convogli e impedito il blocco delle strade, minacciando pesanti multe o addirittura il carcere. Le minacce, però, non hanno fermato i manifestanti che stamani sono accampati alle porte di Parigi e hanno intenzione di entrare nella capitale francese per manifestare, nonostante il divieto delle forze dell’ordine. Secondo i messaggi delle chat in cui si coordina la protesta, l’idea è di diventare “un ammasso di veicoli impossibile da contenere da parte della polizia, a meno che gli agenti non blocchino gli assi principali della capitale e avremmo comunque raggiunto il nostro risultato“. “Di fronte a diverse migliaia di veicoli fermi, poche decine di carri attrezzi non potrebbero fare molto“, recita uno dei messaggi. Quasi 7.200 poliziotti e gendarmi “saranno schierati per far rispettare i divieti sui convogli di veicoli“, ha fatto sapere la prefettura. Nella capitale sono schierati anche veicoli blindati della gendarmeria, per la prima volta dalle manifestazioni dei “gilet gialli” di fine 2018. Il primo ministro, Jean Castex, ha promesso di essere inflessibile. “Se bloccano il traffico o se cercheranno di bloccare la capitale, saremo molto fermi“, ha detto parlando con France 2. Il movimento di protesta – che ha una natura eterogenea comprendente i contestatori del presidente Macron e i ‘gilet gialli’ – si è formato sul modello della mobilitazione che paralizza la capitale canadese Ottawa. Centinaia di auto, camper e furgoni partiti da Lille, Strasburgo, Vimy (Pas-de-Calais) o Chateaubourg (Ille-et-Vilaine) si sono fermati, ieri sera, alle porte di Parigi; secondo fonti di polizia ancora nessun mezzo è entrato nella capitale. Ma sono già migliaia di persone pronte a seguire l’esempio degli omologhi canadesi. Macron, intanto, ha detto di “ascoltare e rispettare” la “stanchezza” e “la rabbia” legate alla crisi sanitaria ed economica, annunciando per le prossime settimane i primi allentamenti e dando l’orizzonte dell’abolizione del passaporto vaccinale in primavera.

NUOVA ZELANDA – In Nuova Zelanda, gli attivisti hanno trascorso quattro giorni in campeggio nei giardini del Parlamento di Wellington in una protesta iniziata martedì come replica del convoglio canadese. La protesta ha portato a scontri con la polizia, che ha arrestato oltre 120 persone. Il numero di manifestanti è salito a quasi 1.500 venerdì, poiché gli agenti hanno ridotto i loro sforzi per disperdere le proteste.

AUSTRALIA – Migliaia di manifestanti si sono riuniti davanti alla sede del parlamento australiano a Canberra per protestare contro l’obbligo di vaccino e altre misure anti-Covid. Secondo la polizia erano circa 10.000 le persone che hanno partecipato alla marcia. Tre sono state arrestate, tra cui un camionista che non si è fermato ad un posto di blocco, altre due sono state fermate. Il premier Scott Morrison ha detto di comprendere la preoccupazione dei manifestanti ma ha chiesto di “protestare in modo pacifico e rispettoso“. “L’Australia è un paese libero e loro hanno il diretto di manifestare“, è stato il messaggio di Morrison che ha sottolineato come l’obbligo di vaccino in alcuni stati australiani non è una decisione del governo centrale.

BELGIO – Le autorità belghe hanno anche affermato che avrebbero vietato i convogli che sarebbero stati annunciati per convergere a Bruxelles lunedì, secondo un appello alla protesta che circola sui social media.

AUSTRIA – Nel frattempo, la polizia austriaca ha annunciato il divieto di qualsiasi “convoglio della libertà” in seguito alla notizia che diverse centinaia di veicoli stavano convergendo anche a Vienna e vicino a un importante parco pubblico della capitale austriaca.

GLI STATI UNITI – I sostenitori statunitensi dei manifestanti canadesi si sono rivolti ai social media per annunciare il “convoglio del popolo” di camionisti e “tutti gli americani amanti della libertà” e per lanciare un appello per un raduno a East Los Angeles per una manifestazione di due giorni, a partire da giovedì 4 marzo, prima di colpire le autostrade, forse verso Washington.