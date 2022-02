Copernicus, immagine EO della Settimana: andiamo sul Ghiacciaio Batura

Situato nell’alta valle dell’Hunza, nella regione del Gilgit-Baltistan in Pakistan, il ghiacciaio Batura è visibile al centro dell’immagine. Lungo circa 57 km, scorre da ovest a est e alimenta il fiume Hunza nel nord del Pakistan, quindi si unisce ai fiumi Gilgit e Naltar prima di sfociare nel fiume Indo.

Questa immagine composita a falsi-colori utilizza il canale nel vicino infrarosso della missione Copernicus Sentinel-2 per evidenziare la vegetazione, che appare in rosso. Il Batura è delimitato da diversi villaggi e pascoli con greggi di pecore, capre e mucche dove sono piuttosto comuni rose e alberi di ginepro. Nella parte superiore destra dell’immagine, si possono individuare sacche di vegetazione coltivata lungo i fiumi Gilgit e Hunza.

Il ghiacciaio Batura si trova appena a nord del Batura Muztagh, un sottosistema della catena montuosa del Karakorum, che include i massicci del Batura Sar, la 25a montagna più alta della Terra con i suoi 7.795 metri, e del Passau Sar a 7.478 metri.

Il ritiro dei ghiacciai è un evidente segno del cambiamento climatico in corso. Tuttavia, a differenza di molti altri ghiacciai nel mondo, i ghiacciai che risiedono nella catena montuosa del Karakorum non stanno reagendo al riscaldamento globale. Il loro ritiro è inferiore alla media globale e, in alcuni casi, appare stabili o in crescita. Per questo comportamento anomalo dei ghiacciai della regione è stato coniato il termine ‘Anomalia del Karakorum’.

Tipicamente gli sforzi misurano i movimenti dei ghiacciai effettuati da terra. A causa del terreno incidentato e delle sfide associate agli studi sul campo, i dati di osservazione a terra a lungo termine del Karakorum sono scarsi. I satelliti possono aiutare a monitorare i cambiamenti nel tempo di massa, estensione, area della traccia e lunghezza dei ghiacciai, ea ricavare la velocità di superficie. Scopri di più su come Copernicus Sentinel-2 può aiutare a migliorare il monitoraggio dei ghiacciai.