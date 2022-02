Covid: al via nel Lazio la quarta dose a fragili, prima regione in Italia

MeteoWeb

Al via nel Lazio oggi le somministrazioni della quarta dose di vaccino anti-Covid per i fragili: è la prima regione in Italia.

Le inoculazioni sono partite a Rieti e Frosinone e riguardano la platea dei trapiantati, dializzati, immunodepressi.

Il quarto richiamo deve essere somministrato a 120 giorni dalla terza dose.