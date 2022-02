Covid, Bignami: “In questi giorni sta morendo un numero identico alla prima ondata”

MeteoWeb

In questo momento il numero di morti in Italia è pari al numero di decessi registrati nel nostro Paese in pieno lockdown. Ad accendere i fari sulla questione è il giornalista Luigi Bignami, che sulla propria pagina Facebook, scrive: “Tanto per farsi domande… Questo grafico è ufficiale (vedi foto in alto, ndr). In questi ultimi giorni sta morendo un numero di persone simile, se non identico alla prima ondata, quando eravamo tutti barricati in casa. Vax o No-Vax questi sono i dati e non parole. Ora siamo al “liberi tutti”… Mi chiedo: “E’ tutto normale? E’ tutto previsto? Sono io che non riesco a capire e leggere i grafici? I vari virologi cosa dicono? Ci stanno vendendo o ci hanno venduto numeri non coerenti? Oggi i deceduti “con Covid” sono persone considerate decedute “per covid”? Mentre invece non era così ad aprile 2020? Queste sono domande, non sono prese di posizione (visto che qualcuno mi darà del super-Vax e altri del No-Vax). Poiché ho sempre detto che non voglio entrare nella divulgazione in campo medico, mi fermo a pormi domande alle quali non so dare risposta”.