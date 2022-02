Covid, Bond: “Omicron ha immunizzato più del vaccino, basta con il Green pass”

MeteoWeb

“Eliminare il greenpass e gradualmente anche le restrizioni ancora in vigore. Dobbiamo tornare alla normalità entro l’estate, perché ormai la pandemia è passata. Sarebbe un danno continuare a parlare di mascherine e chiusure“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal deputato Dario Bond, a seguito delle dichiarazioni di Bill Gates alla Munich Security Conference 2022. “Bill Gates, alla luce delle ultime evidenze scientifiche, afferma che la variante Omicron è talmente leggera da avere un effetto simile al vaccino. Di fatto, ha partorito l’effetto immunizzazione di gregge, senza creare conseguenze gravi, dato che il rischio di finire in terapia intensiva è drasticamente ridotto, e permane solo in associazione con diverse patologie. Questo significa che siamo fuori dalla pandemia e il Covid sta diventando una normale influenza. A questo punto, è inutile cominciare a dire che l’estate sarà con la mascherina e con il greenpass, mentre in autunno dovremo prepararci alla quarta dose, modello Israele. A fronte dei sacrifici fatti dagli italiani, e alla luce della situazione attuale del virus, non possiamo scoraggiare le persone. Via il greenpass e stop all’ipotesi della quarta dose di massa. Non possiamo essere polli in batteria, vaccinati ogni sei mesi. Adesso non ce n’è più bisogno“.