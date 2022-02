Covid, dal 14 febbraio la Sicilia torna in zona gialla: il Molise passa dal bianco al giallo

MeteoWeb

Nuovi passaggi di fascia per quanto riguarda il Covid da lunedì 14 febbraio in Italia. In particolare sono coinvolte due regioni: Sicilia e Molise. Se per l’isola arrivano buone notizie, con il passaggio dalla zona arancione a quella gialla, il Molise passerà dalla zona bianca a quella gialla, secondo quanto stabilito dall’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza.