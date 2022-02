Covid, Costa: “sul super green pass per gli over 50 dobbiamo andare oltre la scadenza”

MeteoWeb

“Dobbiamo in tutti i modi cercare di ridurre la platea di non vaccinati, coloro che utilizzano prevalentemente le terapie intensive sono loro e non possiamo permettercelo perché dobbiamo osare l’opportunità agli ospedali di continuare con le attività ordinarie. Sull’obbligo del super green pass rinforzato degli over 50 dobbiamo essere rigidi, andando anche oltre la scadenza del 15 giugno. E dobbiamo assolutamente tenere il punto“. E’ quanto dichiarato da Andrea Costa, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, intervistato da Rtl.