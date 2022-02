Covid, Crisanti: “via le mascherine al chiuso e stop al green pass”

MeteoWeb

I tempi sono maturi per eliminare le mascherine al chiuso? “Io penso di sì, credo che la maggior parte delle restrizioni ormai vada eliminata perchè le persone che si infettano adesso, per la seconda o terza volta, si infettano lievemente“. E’ quanto dichiarato da Andrea Crisanti, microbiologo dell’Universita’ di Padova, a Sky Tg24. E anche il green pass “penso che abbia esaurito la sua funzione che è stata quelle di indurre le persone a vaccinarsi. In qualche modo ha rappresentato una limitazione delle libertà personali, che potevano essere riacquistate solo vaccinandosi” ha aggiunto Crisanti. “In Inghilterra le persone vaccinate si sono infettate 2-3 volte e hanno avuto una sintomatologia piuttosto lieve. Se queste persone, ipoteticamente, si infettassero tra 6/7 mesi avrebbero un problema, perché sarebbero molto meno protette” dal vaccino, sottolinea il docente di microbiologia all’Università di Padova, ospite di Timeline.