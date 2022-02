Covid, studio israeliano: “la carenza di vitamina D è un fattore di rischio predittivo associato a malattia e mortalità peggiori”

MeteoWeb

Diversi studi hanno dimostrato una potenziale correlazione tra bassi livelli di vitamina D e un aumento del rischio di infezione da SARS-CoV-2 e andamenti clinici peggiori. Uno studio israeliano, pubblicato di recente sulla rivista PLOS One, esamina se – e in quale misura – esiste una relazione tra il livello sierico di 25-idrossivitamina D (25(OH)D) pre-infezione e la gravità e la mortalità della malattia dovute al coronavirus SARS-CoV-2.

Lo studio è stato condotto su 1.176 pazienti positivi al Covid ricoverati presso il Galilee Medical Center di Nahariya, in Israele. Dei 1.176 pazienti ammessi, 253 avevano registrato il livello di 25(OH)D prima dell’infezione da Covid. Uno stato di vitamina D più basso era più comune nei pazienti con malattia grave o critica (<20 ng/mL [87,4%]) rispetto agli individui con malattia lieve o moderata (<20 ng/mL [34,3%]). I pazienti con carenza di vitamina D (<20 ng/mL) avevano una probabilità 14 volte maggiore di avere una malattia grave o critica rispetto ai pazienti con 25(OH)D ≥40 ng/mL.

“In questo studio, dimostriamo una correlazione tra il livello insufficiente di 25-idrossivitamina D prima dell’infezione da Covid e l’aumento della gravità e della mortalità del Covid durante il ricovero. Mentre il 48,1% dei pazienti con carenza di vitamina D (<20 ng/mL) ha avuto un decorso grave della malattia, meno del 10% dei pazienti con livelli di vitamina D ≥20 ng/mL ha avuto un decorso grave. Mentre la mortalità dei pazienti con livelli di vitamina D ≥20 ng/mL era del 5% o più bassa, la mortalità dei pazienti con carenza di vitamina D (<20 ng/mL) era molto più alta, al 25,6%”, si legge nello studio.

“L’età avanzata è associata sia alla carenza di vitamina D che a esiti peggiori del Covid”, si legge nello studio, che dimostra che “la carenza di vitamina D pre-infezione aumentava il rischio di grave malattia Covid, in qualsiasi gruppo di età”.

“La letteratura esistente suggerisce un potenziale effetto protettivo dell’integrazione della vitamina D nella prevenzione e nel trattamento della malattia Covid”, scrivono gli autori dello studio che, però, precisano che i loro risultati “non implicano necessariamente che il trattamento con vitamina D avrà un impatto sugli esiti del Covid”. “Pertanto, dovremmo rimanere cauti nel sovrastimare il potenziale beneficio dell’integrazione di vitamina D nel migliorare i risultati dell’infezione da SARS-CoV-2”, si legge nello studio.

“Fin dalle prime fasi della pandemia di Covid, stabilire la carenza di vitamina D come fattore di rischio è stato l’obiettivo di molti ricercatori. È stato oggetto di molti dibattiti nel pubblico in generale e in numerose riviste mediche. Il nostro studio contribuisce a un corpus di prove in continua evoluzione, che suggerisce che la storia di carenza di vitamina D di un paziente è un fattore di rischio predittivo associato a un decorso e alla mortalità della malattia Covid peggiori. L’uso di risultati storici ottenuti prima della pandemia di Covid come parte di un’indagine sulla salute pubblica ci ha permesso di suggerire che la carenza di vitamina D contribuisce al percorso causale del rischio di mortalità e alla gravità della malattia. Il nostro studio merita ulteriori ricerche per indagare se e quando l’integrazione di vitamina D tra persone carenti nella comunità influisce sull’esito di un eventuale evento di Covid”, concludono i ricercatori.