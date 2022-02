Covid, situazione in netto miglioramento: 4 regioni passano in zona bianca dal 28 febbraio, nessuno più in arancione

MeteoWeb

La situazione legata alla pandemia di Covid-19 è in netto miglioramento, con la curva dei casi giornalieri e dei ricoveri che continua a scendere. Lo certificano anche i nuovi colori assegnati alle regioni a partire da lunedì 28 febbraio.

Alla luce dei dati della Cabina di Regia, infatti, Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passeranno in zona bianca. Lo rende noto il Ministero della Salute, aggiungendo che il Friuli Venezia Giulia passa in zona gialla. Era l’unica Regione rimasta in zona arancione. Molte altre Regioni passeranno in zona bianca da lunedì 7 marzo. I colori delle Regioni verranno aboliti il 31 marzo, con la fine dello stato d’emergenza.