Covid: in Premier League niente Green Pass per andare allo stadio

In Inghilterra non ci sono quasi più restrizioni per il Covid e per andare allo stadio non servirà più nemmeno più il pass vaccinale. Lo ha confermato la Premier League in una nota: “a seguito dell’allentamento da parte del governo del Regno Unito delle restrizioni Covid-19, la Premier League può confermare cosa significherà per i fan che assisteranno alle partite della Premier League. In linea con le ultime linee guida del governo, i pass Covid (Covid vaccination status) non saranno più applicati come condizione per l’ingresso a una partita di Premier League. La Premier League e i club continueranno a esortare i fan a seguire le linee guida della salute pubblica per proteggersi a vicenda durante una partita, incluso indossare mascherine quando si è al chiuso o in aree affollate. Man mano che le restrizioni Covid-19 si allentano, è fondamentale che i sostenitori continuino a fare tutto il possibile per ridurre al minimo il rischio di trasmissione del Covid-19″.