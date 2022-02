Covid, la Danimarca revoca tutte le restrizioni: da oggi addio a Green Pass e mascherine, è il 1° Paese UE

MeteoWeb

In Danimarca da oggi sono revocate tutte le restrizioni imposte per arginare la quarta ondata di Coronavirus: da oggi non è più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso, vengono meno le restrizioni nel campo della ristorazione e della vita culturale e sociale, e riaprono le discoteche.

Il Covid-19 non è più considerato una “malattia critica” e, pertanto non si ritengono più necessarie le restrizioni anche per i grandi eventi.

La Danimarca diventa oggi il 1° Paese dell’Unione Europea a revocare tutte le misure contro la pandemia, come accaduto lo scorso Settembre, anche se pochi mesi dopo le ha reintrodotte a causa della diffusione di Omicron. Mentre la variante è in aumento nel Paese, il sistema sanitario non risulta però in difficoltà e vi è un alto tasso di vaccinazione tra i cittadini. Le autorità continuano comunque a raccomandare l’uso della mascherina negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura, ed esortato i cittadini a sottoporsi regolarmente a test per consentire il monitoraggio dell’andamento dei contagi.

“Non oso dire che sia un definitivo addio alle restrizioni. Non sappiamo cosa accadrà in autunno. Se ci sarà una nuova variante,” ha affermato il primo ministro Mette Frederiksen alla radio danese.

Il governo danese ha avvertito che ci potrebbe essere un aumento delle infezioni nelle prossime settimane e che potrebbe essere necessaria una quarta dose di vaccino.