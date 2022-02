Covid: in Francia stop all’obbligo di mascherina al chiuso da metà marzo

MeteoWeb

La Francia potrebbe revocare l’obbligo di mascherina al chiuso “a metà marzo“: è quanto ha affermato il Ministro della Salute, Olivier Veran, in un’intervista a Franceinfo. “A metà marzo, se gli ospedali avranno una situazione normale e se la circolazione del virus sarà molto debole, potremo revocare l’obbligo delle mascherine al chiuso per gli adulti e i bambini, per tutti i luoghi chiusi o per una parte, anche senza il pass,” ha sottolineato il Ministro.