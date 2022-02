Covid: la Norvegia abolisce le ultime restrizioni, addio mascherine e distanziamento sociale

MeteoWeb

La Norvegia ha revocato le sue ultime restrizioni contro il Covid, eliminando anche il distanziamento sociale e le mascherine nei luoghi affollati. L’obbligo di quarantena per 4 giorni per i positivi è limitato ad una raccomandazione e i bambini con sintomi respiratori non sono più tenuti a fare il tampone.

“Stiamo rimuovendo quasi tutte le restrizioni,” ha annunciato il premier Jonas Gahr Støre in conferenza stampa, spiegando che ormai il livello di contagi difficilmente metterebbe in difficoltà il sistema sanitario. “La pandemia da coronavirus non è più una grave minaccia alla salute della maggior parte di noi“, “il contagio da Omicron causa una malattia molto meno grave e siamo protetti dai vaccini“.

Il premier ha comunque consigliato alle persone non vaccinate e a coloro che si trovano in gruppi a rischio di continuare a rispettare il distanziamento sociale o indossare le mascherine dove ciò non sia possibile.

L’Istituto norvegese di salute pubblica ha reso noto che il numero di persone ricoverate per Covid è aumentato del 40% nell’ultima settimana e da qui all’estate si stima che saranno contagiati dai 3 ai 4 milioni di persone, su una popolazione di 5,4 milioni, quasi tutti vaccinati.