Covid, la terza dose di vaccino perde efficacia dopo 4 mesi: negli USA si pensa alla quarta dose

La terza dose del vaccino anti-Covid perde buona parte della sua potenza dopo quattro mesi. È questo il dato che emerge dai nuovi dati del Centers for Disease Control and Prevention riportati da alcuni media americani. Questa perdita di efficacia della terza dose di vaccino ha come conseguenza la sempre più concreta possibilità che alcuni americani, soprattutto le categorie più a rischio, possano aver bisogno di una quarta dose.