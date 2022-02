Covid, le Marche passano in zona arancione. Il Vicepresidente: “è uno schiaffo, accanimento burocratico”

MeteoWeb

“Oggi, in seguito ai dati del monitoraggio dell’ISS, Ministero della Salute e Regioni, ho firmato l’ordinanza che sancisce il passaggio delle Marche in area arancione“. Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il passaggio in zona arancione è “uno schiaffo all’impegno che i marchigiani hanno messo, alla serietà con cui hanno fatto i vaccini e si sono autogestiti, cercando di raggiungere il massimo livello di sicurezza“. Lo dice in un video pubblicato su Facebook Mirco Carloni (Lega), Vicepresidente della Regione Marche e coordinatore per le attività produttive nella Conferenza delle Regioni. Nel suo intervento ha parlato di “accanimento burocratico che i marchigiani non meritano” e di aver raccolto “una preoccupazione molto forte dalle imprese e dalle rappresentanze sindacali“. Carloni considera “un errore” basare le valutazioni per il cambio di fascia di rischio sull’occupazione dei posti letto, senza valutare che alcuni ricoveri conteggiati come Covid lo sono per altre patologie. “Le Marche non meritano di entrare in zona arancione in una fase in cui in cui in tutto il resto del mondo si va verso una normalizzazione e una semplificazione”, ha poi concluso.