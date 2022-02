Covid, Novavax: entro fine marzo richiesta di via libera al vaccino per giovani da 12 a 17 anni

MeteoWeb

L’azienda americana Novavax prevede di presentare “durante il primo trimestre 2022“, dunque entro fine marzo, una richiesta di via libera all’indicazione pediatrica per il vaccino anti-Covid Nuvaxovid. La domanda riguarderà “gli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni” e sarà inoltrata alle “autorità regolatorie internazionali, inclusa l’Ema” per l’Europa. A comunicarlo è stata la stessa Novavax, in una nota in cui annuncia l’inizio delle spedizioni di Nuvaxovid agli Stati membri dell’Ue. La distribuzione è partita ieri. Al momento il vaccino della società Usa, il primo a base proteica approvato per l’uso in Europa, è indicato per la somministrazione negli over 18.