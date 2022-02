Covid: via libera all’obbligo di Super Green Pass alla Camera per gli over 50

MeteoWeb

Via libera dall’Ufficio di Presidenza della Camera all’obbligo del Green Pass rafforzato (vaccinazione o guarigione dal Covid) per gli over 50 per l’accesso a Montecitorio. L’obbligo varrà a partire dal 15 febbraio e fino al 15 giugno, come previsto dalla normativa generale.

Mentre ieri si era parlato di “Super Green Pass alla Camera” in maniera indiscriminata, oggi l’Ufficio di Presidenza della Camera ha applicato anche a Montecitorio la regola generale che vale per tutti gli altri italiani di oltre 50 anni.