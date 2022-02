Covid: il Principe Carlo positivo per la seconda volta, è in isolamento

MeteoWeb

Il Principe Carlo questa mattina è risultato nuovamente positivo a SARS-CoV-2 ed è in autoisolamento.

È la seconda volta che il Principe di Galles, 73enne, erede al trono britannico, contrae il Coronavirus: era già stato contagiato nel marzo 2020 e si era isolato a Birkhall, in Scozia, con “sintomi lievi“.

Lo scorso dicembre fonti vicine al principe di Galles avevano confermato che lui e la moglie, Camilla, avevano fatto il richiamo e incoraggiavano le persone a vaccinarsi completamente.

Carlo era al British Museum ieri sera per celebrare il British Asian Trust ed era insieme al cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, il ministro degli Interni Priti Patel e dall’ex asso del Liverpool Ian Rush.