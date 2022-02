MeteoWeb

E’ in programma per il 25 febbraio una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco, durante la quale verrà esaminato anche il possibile via libera alla quarta dose di vaccino anti-Covid per le persone fragili.

L’esame dei dati sarà avviato in seguito alla richiesta del Ministero della Salute.