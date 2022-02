Covid, Rasi: “a inizio marzo le tappe verso la normalizzazione, poi avremo un’estate quasi tranquilla”

MeteoWeb

Il consigliere del generale Figliuolo, Guido Rasi, vede per l’estate il ritorno alla quasi normalità, mentre la quarantena per i vaccinati andrà “in pensione tra tre settimane“, la dad a scuola “probabilmente non ha più senso” ma non dovrebbe durare “più di cinque giorni“: è quanto ha affermato in un’intervista a La Stampa. In riferimento alla possibile fine della pandemia, Rasi ha dichiarato: “Solo per scaramanzia dico che è possibile, ma sì, tutto sta andando verso quella direzione“, ha spiegato Rasi, evidenziando che “sempre con la dovuta scaramanzia se il trend continua così credo che a inizio marzo potremo andare a tappe verso la normalizzazione e arrivare a un’estate quasi tranquilla“.

In riferimento al numero di vittime in Italia rispetto al resto d’Europa, Rasi ha dichiarato: “Non si spiegano e invece una causa dovremmo cercare di individuarla. Perché è indubbio che in alcuni contesti il sistema di assistenza ha scricchiolato. Poiché la mortalità varia molto da ospedale a ospedale e da regione a regione, dovremmo andare a vedere dove le cose sono andate meglio quali protocolli terapeutici sono stati adottati e quali criteri si sono seguiti per trasferire i pazienti nelle terapie intensive. Resta il fatto che i monoclonali si sono usati poco, appena 40-50 mila trattamenti su oltre 11 milioni di contagi. Bisogna fornire ai medici parametri chiari su quando vanno adottati e favorirne la somministrazione a casa o in ambulatorio. Dobbiamo fare i compiti a casa per non ripetere ora gli stessi errori con gli antivirali, che però sono partiti bene“.