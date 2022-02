Covid, Sileri: “è tempo di gestirlo come l’influenza”

MeteoWeb

“E’ tempo di passare a una ‘gestione ordinaria’ del Covid-19, così come avviene per l’influenza“: lo ha affermato, in un’intervista a QN, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri.

Per il chirurgo è “molto probabile che il 31 marzo lo stato d’emergenza non venga prorogato“. “La mia è una considerazione, è dettata dall’osservazione dell’andamento della pandemia: se i contagi continueranno a calare e lo stesso trend sarà rilevato soprattutto nei ricoveri e nelle terapie intensive, non vedo ragioni per dover prolungare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. E’ un termine che coincide con il momento in cui verosimilmente potremo rimodulare alcune delle restrizioni che il virus ci ha finora imposto“.

“I dati dell’Italia e degli altri Paesi che hanno avuto l’ondata Omicron prima di noi ci dicono che le caratteristiche intrinseche di questa nuova variante virale, unite agli elevati livelli di immunizzazione nella popolazione, rendono più gestibili le sue manifestazioni cliniche,” ha spiegato Sileri. “E’ tempo di passare ad una gestione ordinaria così come avviene per l’influenza, il che vuol dire fare sorveglianza sulle forme gravi, definire la tempistica degli eventuali richiami vaccinali stagionali, separare insomma l’aspetto sanitario da quello amministrativo, collegato quest’ultimo ad una fase emergenziale dalla quale per fortuna stiamo uscendo“.