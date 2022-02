Covid, studio sui lockdown: “effetti scarsi o assenti sulla mortalità, dovrebbero essere respinti a priori visti i costi per la società”

MeteoWeb

Una revisione sistematica e una meta-analisi, condotte da Jonas Herby, Lars Jonung e Steve Hanke (tutti appartenenti al Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise), sono state progettate per determinare se esistono prove empiriche a sostegno della convinzione che i lockdown riducano la mortalità da Covid.

“I lockdown sono definiti come l’imposizione di almeno un intervento obbligatorio non farmaceutico (NPI). Gli NPI sono qualsiasi ordine del governo che limita direttamente le possibilità delle persone, come le politiche che limitano i movimenti interni, che chiudono scuole e aziende e che vietano i viaggi internazionali”, si legge nello studio, pubblicato sulla rivista Studies of Applied Economics. “Questo studio ha impiegato una ricerca sistematica e una procedura di screening in cui vengono identificati 18.590 studi che potrebbero potenzialmente affrontare la convinzione posta. Dopo tre livelli di screening, alla fine si sono qualificati 34 studi. Di questi 34 studi ammissibili, 24 si sono qualificati per l’inclusione nella meta-analisi. Sono stati suddivisi in tre gruppi: studi sull’indice di rigore del lockdown, studi SIPO (shelter-in-place-order, ossia ordine alle persone di restare in casa, ndr) e studi su NPI specifici”.

“Un’analisi di ciascuno di questi tre gruppi supporta la conclusione che i lockdown hanno avuto scarsi effetti o nessun effetto sulla mortalità da Covid. Più specificamente, gli studi sull’indice di rigore rilevano che i lockdown in Europa e negli Stati Uniti hanno ridotto la mortalità da Covid in media solo dello 0,2%. Anche i SIPO sono risultati inefficaci, riducendo in media solo del 2,9% la mortalità per Covid. Inoltre, studi sugli NPI specifici (lockdown vs. nessun lockdown, mascherine, chiusura di attività non essenziali, chiusura delle frontiere, chiusura delle scuole e limitazione degli assembramenti) non trovano ampie evidenze di effetti evidenti sulla mortalità da Covid”, riporta lo studio.

“Nel complesso, concludiamo che i lockdown non sono un modo efficace per ridurre i tassi di mortalità durante una pandemia, almeno non durante la prima ondata della pandemia di Covid. I nostri risultati sono in linea con il Writing Group dell’Organizzazione mondiale della sanità (2006), che afferma: “i rapporti sulla pandemia di influenza del 1918 indicano che le misure di distanziamento sociale non hanno fermato o non sembravano ridurre drasticamente la trasmissione […] A Edmonton, in Canada, erano stati introdotti isolamento e quarantena; le riunioni pubbliche erano vietate; scuole, chiese, college, teatri e altri luoghi di ritrovo pubblico erano stati chiusi; e l’orario di lavoro era stato limitato senza un impatto evidente sull’epidemia“, si legge nello studio.

“La nostra revisione non evidenzia perché i lockdown non abbiano avuto l’effetto promesso dai modelli epidemiologici dell’Imperial College London. Proponiamo quattro fattori che potrebbero spiegare la differenza tra la nostra conclusione e il punto di vista abbracciato da alcuni epidemiologi. In primo luogo, le persone rispondono ai pericoli fuori dalla loro porta. Quando una pandemia infuria, le persone credono nel distanziamento sociale indipendentemente da ciò che il governo impone. Herby (2021) esamina gli studi che distinguono tra cambiamenti comportamentali obbligatori e volontari. Scopre che, in media, i cambiamenti comportamentali volontari sono 10 volte più importanti dei cambiamenti comportamentali obbligatori nella lotta contro il Covid”.

“In secondo luogo, gli ordini regolano solo una parte dei nostri potenziali contatti contagiosi e difficilmente possono regolamentare né imporre il lavaggio delle mani, l’etichetta della tosse, il distanziamento nei supermercati, ecc. Paesi come Danimarca, Finlandia e Norvegia, che hanno realizzato il successo nel mantenere i tassi di mortalità Covid relativamente bassi, hanno consentito alle persone di andare al lavoro, usare i mezzi pubblici e incontrarsi privatamente a casa durante il primo lockdown. In questi Paesi c’erano ampie opportunità di incontrarsi legalmente con altri”.

“In terzo luogo, anche se i lockdown hanno successo nel ridurre inizialmente la diffusione del Covid, la risposta comportamentale potrebbe contrastare completamente l’effetto, poiché le persone rispondono al rischio più basso modificando il comportamento. Come sottolinea Atkeson (2021), l’intuizione economica è semplice. Se la chiusura di bar e ristoranti provoca un calo della prevalenza della malattia verso lo zero, anche la domanda di costosi sforzi di prevenzione delle malattie, come il distanziamento sociale e una maggiore attenzione all’igiene, scende verso lo zero e la malattia tornerà”.

“In quarto luogo, le conseguenze indesiderate possono svolgere un ruolo più ampio di quanto riconosciuto. Abbiamo indicato la possibile conseguenza involontaria dei SIPO, che possono isolare una persona infetta a casa con la sua famiglia dove rischia di infettare i familiari con una carica virale più elevata, causando malattie più gravi. Ma spesso, i lockdown hanno limitato l’accesso delle persone a luoghi sicuri (all’aperto) come spiagge, parchi e zoo, o hanno incluso ordini di mascherine all’aperto o rigide restrizioni di assembramenti all’aperto, spingendo le persone a incontrarsi in luoghi meno sicuri (al chiuso). Infatti, troviamo alcune evidenze del fatto che limitare gli assembramenti è stato controproducente e ha aumentato la mortalità per Covid”, spiegano gli autori.

“L’uso dei lockdown è una caratteristica unica della pandemia di Covid. I lockdown non sono stati utilizzati in misura così ampia durante nessuna delle pandemie del secolo scorso. Tuttavia, i lockdown durante la fase iniziale della pandemia di Covid hanno avuto effetti devastanti. Hanno contribuito a ridurre l’attività economica, aumentare la disoccupazione, ridurre l’istruzione, causare disordini politici, contribuire alla violenza domestica e minare la democrazia liberale. Questi costi per la società devono essere paragonati ai benefici dei lockdown, che la nostra meta-analisi ha dimostrato essere marginali, nella migliore delle ipotesi. Un tale calcolo standard del costo-beneficio porta a una conclusione forte: i lockdown dovrebbero essere respinti a priori come strumento politico per la pandemia”, concludono gli autori dello studio.