Covid, Vaia (Spallanzani): “andiamo verso una primavera di rinascita, dobbiamo riaprire e ridare gioia di vivere alle persone”

“Una cosa mi sembra chiara: andiamo verso una primavera di rinascita.

Se i dati continuano a confermarsi, sia quelli osservazionali sulla popolazione che quelli derivanti dai sempre più numerosi studi su Omicron in particolare, dovremo mitigare le misure, semplificare tutto, riappropriarci sempre di più degli spazi di socialità“: lo ha affermato, in un post su Facebook, il direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.

“La società civile è pronta e matura per continuare a mantenere eventualmente residue misure di salvaguardia che ancora potrebbero rendersi necessarie ma il nostro obiettivo deve essere chiaro: riaprire quanto più possibile, ridare gioia di vivere alle persone e impulso all’economia,” ha concluso Vaia.