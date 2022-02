Covid: via libera da AIFA alla quarta dose per gli immunodepressi

MeteoWeb

Via libera dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco alla quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi: è quanto apprende l’ANSA. La Commissione si è riunita ieri ed ha espresso parere favorevole, inviato al Ministero della Salute.

La dose – precisamente booster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1 dose aggiuntiva – verrà somministrata con vaccini a mRna.

I tempi della somministrazione sono i medesimi della dose booster per la popolazione generale.