Decreto Green Pass, il Governo 3 volte sotto al Senato: passano gli emendamenti della Lega, annullate alcune restrizioni [LIVE]

L’aula del Senato ha approvato due emendamenti della Lega, a firma Luca Briziarelli e Luigi Augussori, sul dl che proroga lo stato di emergenza epidemiologica, nonostante dal Governo fosse arrivato parere contrario. La prima modifica prevede che in zona bianca siano “consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale”; la seconda permette “l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole italiane per il rientro al proprio domicilio o per giustificati motivi di salute” anche con il Green Pass base (ottenuto con un tampone negativo) fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Lucio Malan, Senatore di Fratelli d’Italia, informa inoltre che il Governo è andato sotto per la terza volta sul decreto Covid.

Seguiranno aggiornamenti.