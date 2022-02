Vega: il piccolo razzo dell’ESA festeggia i dieci anni con il conto alla rovescia verso un erede più potente

Il quarto stadio a propellente liquido fornisce un controllo preciso della posizione grazie alle sue capacità di arresto, avvio e decelerazione: in questo modo, Vega può portare uno o più carichi utili in diverse orbite nell’ambito di un unico lancio. Questa flessibilità è stata dimostrata nel volo VV16 a settembre 2020, quando Vega ha trasportato per la prima volta il proprio distributore SSMS (Small Spacecraft Mission Service) per satelliti leggeri. La missione cargo ha messo in orbita sette microsatelliti e 46 cubesat.

Come Vega, Vega-C è costituito da tre stadi a propellente solido e un quarto a propellente liquido. Ma Vega-C si caratterizza per due miglioramenti importanti. Uno è una maggiore capacità di 800 kg del carico utile, un incremento di più di un terzo, fino ad arrivare a circa 2,2 tonnellate, ma con un costo di lancio analogo.

Vega-C presenta un nuovo primo stadio più potente, P120C, basato sul P80 di Vega. Sopra di esso si trova un nuovo secondo stadio, Zefiro-40, e lo stesso terzo stadio Zefiro-9 utilizzato su Vega. Il nuovo quarto stadio AVUM+ può rimanere operativo nello spazio più a lungo di quello di Vega, AVUM, per missioni prolungate.

Con i suoi stadi principali e una carenatura più grande, Vega-C è alto 34,8 metri, quasi 5 metri più di Vega.

Altrettanto importante è un’altra innovazione di Vega-C. Il suo primo stadio P120C avrà anche un’altra funzione, dato che due o quattro di essi saranno utilizzati come booster laterali per Ariane 6. Coordinando la realizzazione di Vega-C e Ariane 6, l’ESA e i suoi partner stanno mettendo in pratica una strategia di sviluppo agile e continuo. Ad esempio, Vega-E, in arrivo fra soli tre anni, nel 2025, è in fase di preparazione per l’aggiunta di un ulteriore 20% di capacità del carico utile, riducendo al contempo i costi.

Daniel Neuenschwander, Direttore del Trasporto Spaziale dell’ESA, osserva che: “Gli importanti programmi di sviluppo continuo relativi ad Ariane 6 e Vega-C consentiranno all’Europa di mantenere il proprio accesso indipendente allo spazio, una priorità strategica in un mondo in cui tecnologia, business e politica si muovono molto velocemente. Dobbiamo continuare a evolverci per garantire che l’Europa sia pronta per il futuro“.