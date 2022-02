Drammatico incidente sull’A1: viabilità paralizzata tra Firenze e Arezzo – LIVE

MeteoWeb

Un drammatico incidente si è verificato sull’A1, Autostrada del Sole, dove in Toscana, tra Firenze e Arezzo, si è verificato un incidente che ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni, paralizzando la viabilità.

Sulla A1 Milano-Napoli tra Incisa e Valdarno il traffico è stato sbloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 332 in cui è rimasta coinvolta un’auto ed un camion che trasportava cemento, il quale dopo aver effettuato un salto di carreggiata si è ribaltato. In direzione Roma si segnalano code di 5 km a partire da Incisa e in direzione opposta 4 km di coda a partire da Arezzo. In alternativa si consiglia per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle SS326 e, rientrare a Valdichiana. Sul luogo dell’ evento sono presenti il personale di Autostrade per l’ Italia la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitario.